Kristina Lilley, actriz de “Pasión de gavilanes”, revela que tiene cáncer: ¿cuál su estado actual?

“Pasión de gavilanes” estrenó su secuela en Telemundo a inicios de este año. A pesar de que no fue muy bien recibida, la telenovela llegó a Netflix y se convirtió en todo un éxito para el streaming. A esta continuación llegaron no solo las parejas protagonistas, sino también queridos personajes secundarios, entre ellos Gabriela Acevedo, la matriarca de la familia Elizondo, interpretada por Kristina Lilley.

La actriz estadounidense Kristina Lilley es Gabriela Acevedo en "Pasión de gavilanes". Foto: Telemundo

La actriz se ha mantenido en constante contacto con sus miles de fans a través de las redes sociales. Sin embargo, uno de sus recientes anuncios dejó congelados a sus seguidores de Instagram: Lilley confirmó que le han diagnosticado de cáncer de mama, siendo esta la tercera vez que tendrá que luchar contra la enfermedad.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, comentó la artista en una de sus últimas publicaciones.

Natasha Klauss (Sarita Elizondo) junto a Kristina Lilley (Gabriela Acevedo). Foto: People en español/Telemundo

¿Cuál es el estado de salud de Kristina Lilley?

Si bien un diagnóstico de cáncer podría parecer un tanto alarmante, Lilley dio a conocer que la situación no la ha desanimado. Aun así, prefiere hacer caso omiso a los mensajes que le puedan llegar.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, expresó.

El consejo de Kristina Lilley tras diagnóstico de cáncer

Por supuesto, esta experiencia no solo quedará para ella, pues ha optado por compartir un breve consejo a sus admiradores: