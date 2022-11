“La reina del sur 3”, capítulo 22 ONLINE GRATIS: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver la novela?

A pesar de estar al borde de la cancelación, “La reina del sur 3” sigue emitiendo capítulos llenos de tensión, drama y acción explosiva. Teresa Mendoza (Kate del Castillo) no se detendrá frente a sus enemigos y, ayudada por Landero, tendrá la misión de descubrir quién es el ‘jinete negro’, el misterioso sujeto que le viene pisando los talones desde hace un buen rato.

Se espera que nuestra protagonista descubra su identidad en el próximo episodio. Si tú también quieres saber quién es, aquí te dejamos la guía completa del capítulo 22.

“La reina del sur 3”, capítulo 22 - avance

“La reina del sur 3”: horario por países

México, Panamá, Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile: 9.00 p. m.

Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del viernes 18 de noviembre.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS el capítulo 22 de “La reina del sur 3”?

El capítulo 22 de “La reina del sur 3” se puede ver a través de Telemundo, en la web oficial del canal y en su aplicación móvil. Asimismo, la cadena sube los episodios GRATIS a su cuenta oficial en YouTube, aunque no suelen estar completos.

Telemundo EN VIVO: canales de transmisión

México: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 205 en Izzi, 214 (SD) y 1214 (HD) en Megacable, 223 en Star TV

Guatemala: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 116 (SD) y 1116 (HD) en Claro TV

Venezuela: 231 en Simple TV, 381 en Movistar TV, 28 en Inter, 318 en Inter Satelital

Colombia: 231 en DirecTV, 446 (SD) y 1446 (HD) en Claro TV (cable), 446 en Claro TV (satélite), 381 en Movistar TV, 160 (SD) y 367 (HD) en Tigo

Ecuador: 231 en DirecTV, 260 (SD) y 760 (HD) en Claro TV, 618 en Grupo Tv Cable, 157 en CNT TV

Perú: 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión

Bolivia: 624 (SD) y 776 (HD) en Tigo, 413 en Cotas, 318 en Inter Satelital, 103 en Entel

Paraguay: 72 en Claro TV, 54 en Tigo Star, 202 en Tigo (satélite)

Uruguay: 231 en DirecTV, 309 en Montecable, 344 en TCC

Argentina: 231 en DirecTV, 331 (digital/HD) en Cablevisión, 99 en Antina, 308 (digital) y 1081 (HD) en Telecentro

Chile: 231 en DirecTV, 20 (SD, Santiago) y 809 (HD) en VTR, 381 en Movistar TV, 145 (SD) y 645 (HD) en Claro TV (cable), 381 en Claro TV (satélite), 318 en TuVes HD, 149 en Entel TV HD.

¿Quién es la verdadera Teresa Mendoza en la vida real?

A pesar de que la trama de “La reina del sur” se inspira en el libro escrito por Arturo Pérez-Reverte, los hechos de la novela no han evitado las comparaciones con la vida real. Así, muchos creen que la trama de Teresa Mendoza es una representación ficticia de la famosa Sandra Ávila Beltrán, mujer vinculada con el narcotráfico conocida como la ‘Reina del Pacífico’.

¿Cuándo va a salir “La reina del sur 3” en Netflix?

En caso de que no lo sepas, “La reina del sur 3” es una coproducción entre Telemundo y Netflix. Por esta razón, la llegada de la novela al streaming está más que asegurada; sin embargo, no se tiene una fecha de estreno concreta, al menos no por ahora.

Aun así, se prevé que tenga su arribo al servicio para inicios o mediados de 2023, si tenemos en cuenta un tiempo de espera similar al de “Pasión de gavilanes 2”.