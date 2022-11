Tras el estreno de “Maricucha 2” llegó el final de temporada de “Luz de Luna 2”. La serie de televisión protagonizada por André Silva sorprendió a los fans no solo por su cambio repentino de horario, sino por la tragedia que marcó la escena de desenlace: en un giro inesperado de la historia, fue Chubi quien recibió un disparo en la boda de León y Bella.

León estaba en peligro en "Luz de Luna 2". Chubi salió en su defensa. Foto: América TV

El autor del sufrimiento fue Eus. Él apareció de improviso en la ceremonia y amenazó a León con pistola en mano. “Esta boda tendrá un final feliz, pero para mí. Adiós, León”, se le escuchó decir antes de presionar el gatillo.

Lo que no vio venir fue que su propio padre interrumpiría el recorrido de la bala al poner el pecho. “Perdóneme por todo el mal que he hecho. Ahora he cumplido mi propósito. He limpiado mis errores. Patricia, te amo con todo mi ser. Nunca lo olvides”, dice el señor.

¿Habrá tercera temporada de “Luz de Luna”?

En el cierre del capítulo, Chubi se despide de su esposa, Patricia, y reconoce que ha hecho daño a quienes no se lo merecían. Luego de ello cierra los ojos en medio de gritos de auxilio por parte de León y el llanto de desesperación de su pareja.

No obstante, antes de que se den paso a los créditos, hay un detalle que anticipa una continuación del programa: sale un banner que dice “continuará”. Esto es un claro indicio de que la historia de León regresará para resolver aquellos detalles que quedaron en el tintero y, obviamente, confirmar si Chubi realmente murió o sobrevivió al impacto.

Banner de "continuará" anticipa nueva temporada para "Luz de Luna". Foto: captura de América TV

Además, queda saber cuál será el destino de Eus tras cometer el acto que, por lo pronto, ha puesto en grave peligro a su papá.