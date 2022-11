El más reciente capítulo de “Al fondo hay sitio” ha puesto los pelos de punta a los Gonzales y a los Maldini-Montalbán: un rumor en Las Nuevas Lomas dice que Macarena está embarazada de Joel y que ambos se casarán. Las campanas de boda han sonado silenciosamente y, sin que los dos muchachos se enteren, Charito ha llamado al padre Manuel para hacer los preparativos.

Así luce Nataniel Sánchez actualmente, más conocida por dar vida a Fernanda de las Casas. Foto: composición América TV/ Grupo GLR

El sacerdote le consultó a la señora si era posible eso, teniendo en cuenta que el ‘Niño con Cara de Pez’ ya tuvo un matrimonio religioso con Fernanda de las Casas. Así fue como el personaje de Nataniel Sánchez volvió a surgir en la serie de América TV. Con ello en mente, fans se preguntan si la actriz retomará su querido papel en algún momento.

Sin embargo, cualquier esperanza parece estar sepultada. Así lo dejó entrever la propia Nataniel a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram.

Nataniel Sánchez fue una de las protagonistas de "Al fondo hay sitio" desde su estreno en 2009. Su última aparición en la serie fue en 2016, para la temporada 8. Foto: composición LR/Instagram/Nataniel Sánchez

¿Nataniel Sánchez volverá a “AFHS”?

Por lo pronto (y todo apunta a que será así para siempre), Nataniel Sánchez no tiene planes de volver a “AFHS”. Esto dijo la artista (vía El Popular).

“No tengo propuestas para regresar ni tengo pensado hacerlo. Ya expliqué que hay etapas que llegan a concluir. Cuando acabó la serie no tenía pensado hacer otra temporada”, expresó.

“Cada uno siguió su camino y empezó con cosas nuevas. Abres puertas, te enfocas en otro lado. ¿Cómo haces para sostener eso y lo otro? Tienes que decidir. Yo decidí lo otro (quedarse en España)”, agregó.

Nataniel Sánchez infinitamente agradecida con los fans de "Al fondo hay sitio". Foto: composición/ Instagram/ América TV

Con aquellas declaraciones, Sánchez aprovechó para aclarar que no ha tenido ningún altercado con la producción: “Ojo, no quiere decir que esté enojada o molesta por no volver, simplemente mi energía está enfocada en otro lado hoy”.