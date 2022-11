Casi desde el primer capítulo de “Al fondo hay sitio”, temporada 9, Jimmy ha estado enamorado de Alessia. Ambos se conocieron en Punta Sal y el menor de los Gonzáles no pudo sacarse de la cabeza la idea de que algún día podría estar junto a ella. Sin embargo, la hija de Diego Montalbán no correspondió a estos sentimientos y, en más de una ocasión, dejó en claro que no tiene intenciones de darle una oportunidad.

Al menos eso se pensaba hasta hace poco. En uno de los recientes episodios de la serie de televisión, vimos que Alessia estaba a punto de decirle a Jimmy que le gustaba, pero el momento se vino abajo cuando lo vio besándose con Kimberly. No obstante, el drama no acabaría ahí.

Jimmy y Alessia se dieron su primer beso en "Al fondo hay sitio", pero al final se todo se trató de un sueño. Foto: composición/América TV

¿Alessia y Jimmy estarán juntos?

Una escena filtrada en TikTok ha expuesto un panorama bastante prometedor para la rubia y el hijo de Charito. Según lo mostrado en las imágenes, ella irá en busca de él hasta su instituto, en donde podría haber una declaración amorosa.

Sin embargo, el camino no se verá sencillo, pues Kimberly no está dispuesta a dejar ir a Jimmy, menos si sabe que será reemplazada por la vecina ‘pituca’. Asimismo, debes recordar que Remo aún es parte de este culebrón.

Por lo pronto, no se sabe si algún romance se concretará entre los personajes interpretados por Karime Scander y Jorge Guerra, pero los seguidores de su historia (que va entre el odio y amor) están a la espera de que “AFHS” abra la posibilidad de verlos untos.