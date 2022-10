Coco Maggio es una de las figuras más famosas de la televisión peruana e internacional. De hecho, antes de que muchos lo conocieran como presentador de TV, el también actor ya era un rostro público en su natal Argentina, ya sea por sus apariciones en obras de teatro o como personaje recurrente de icónicas producciones, en su mayoría a cargo de Cris Morena. Sin embargo, no todas sus experiencias laborales han sido gratificantes y una de estas tuvo lugar en nuestro país.

En concreto, fue contratado como el nuevo ‘jale’ de “Esto es guerra”, pero fue atraído con engaños, según reveló en una reciente entrevista con Jesús Alzamora.

No obstante, lo que muchos no recuerdan es que, hace unas décadas, Maggio no tenía mucho que ver con los realities. Más bien, era una estrella infantil y los adultos de ahora crecieron viéndolo en la pantalla chica. Fueron particularmente tres shows de Morena que lo convirtieron en el ‘pibe’ del momento.

“Chiquititas”

Emitida por la señal de Telefe, “Chiquititas” empezó a lanzar sus capítulos en 1995, pero fue hasta 2001 cuando un jovencísimo Coco Maggio se unió a su reparto, en lo que fue su primer trabajo como actor, según lo indica su perfil de IMDb.

En el título dio vida a Francisco y tuvo una participación menor dentro de la trama.

“Rebelde way”

Con la experiencia ganada en “Chiquititas”, Maggio ya estaba listo para su siguiente colaboración con Morena y la oportunidad le llegó en 2002. Coco dio vida a Tomás Ezcurra en “Rebelde way” y su personaje fue todo un boom, además de ser —probablemente— una de las razones por las cuales logró gran fama local e internacional, así como por la que miles aún lo recuerdan actualmente.

Si bien fue un papel secundario (fue el mejor amigo de uno de los protagonistas), estuvo presente en la serie de inicio a fin.

“Floricienta”

Tras “Rebelde way”, Cris Morena volvió a trabajar con Coco en su nuevo hit de TV: “Floricienta”. Interpretó a otro personaje menor llamado Julián. En este caso, el actor solo estuvo a lo largo de una temporada.