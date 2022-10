Pepe rechazó viajar con Rafaella en “AFHS”: “No puedo dejar a mi familia”

La relación entre Pepe Gonzáles y Rafaella Picasso en “Al fondo hay sitio” volvió a tener un final infeliz. Después de su reencuentro tras la trágica boda, en el que la novia tuvo que fingir su muerte para descubrir la identidad de la ‘Mujer de negro’, parecía que la pareja por fin podría vivir en paz su amor.

Sin embargo, una vez más la relación se vio interrumpida. Recordemos que, hace un par de episodios, Rafaella le propuso a su prometido viajar a Europa para llevar una vida juntos, por lo que dejaron una carta de despedida.

La familia no tomó nada bien la partida, ya que Pepe los ayudaba con su trabajo. Todos se sintieron tristes tras su partida.

Sin embargo, cuando la pareja llegó al aeropuerto, Pepe cambió de opinión. Él reconoció que no podía dejar a sus seres queridos: “No puedo dejar a mi familia”, le dijo a Rafaella, quien intentó convencerlo: “Tenemos toda una vida, sube a ese avión y deja este micro”.

Pepe desiste de viajar con Rafaella a Europa

El amigo de Tito admitió que nunca se perdonaría por abandonar a su familia: “No podría vivir tranquilo al saber que los abandoné. No puedo ser egoísta, la familia se viene abajo sin mí”.

No obstante, Rafaella dejó claro que no podrá seguir viviendo en Perú: “No puedo vivir con miedo, me acostumbré a un país donde las cosas funcionen. Donde pueda salir adelante sin que te disparen y quería vivir eso contigo”.

Afortunadamente, la pareja se separó en buenos términos y tuvieron una apasionada despedida en el bus.

Además, dejaron abierta la posibilidad de volver, ya que Rafaella afirmó que siempre puede regresar.