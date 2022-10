La novena temporada de “Al fondo hay sitio” ha mostrado el regreso de la familia Gonzáles casi en su totalidad. Por el lado de los Maldini, la situación es algo más compleja. Francesca se ha vuelto a casar, esta vez, con Diego Montalbán, y la relación que tienen con su hija Rafaela está de mal en peor. Sin embargo, esto no es todo, sino que la presencia de una misteriosa mujer de negro sigue poniendo la vida de la ‘Noni’ en peligro, y al Perú entero en tensión.

Por lo pronto, se manejan diferentes alternativas para la identidad de la enigmática fémina, pero hay quienes creen que sería Isabella Picasso, hija de Francesca. ¿Será posible? No lo sabemos a ciencia cierta, aunque puede que la respuesta sea ‘no’, pues Karina Calmet está alejada de la actuación.

Karina Calmet interpretó por varias temporadas a Isabella Picasso en "Al fondo hay sitio". Foto: Composición LR / Capturas de Tik Tok / Instagram @karinacalmet

Fuera de las cámaras y sets de TV

Como ya hemos visto hasta el momento, diversas estrellas de “Al fondo hay sitio” han retomado sus papeles originales. En el caso de populares personajes que no vimos regresar, la producción ha justificado su ausencia apoyándose en el guion. Pero esto no ha sido necesario en el caso de Isabella, pues, como se sabe, ella fue asesinada a manos de Carmen, la madre de Claudia Llanos.

Esto pasó hace algunos años. Entonces, ¿por qué no hemos visto a Karina Calmet en otros programas? La respuesta se reduce a una decisión personal. Así lo reveló en un tuit publicado en marzo del 2018.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza, acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza las dedicaré a servir”, compartió Calmet.

Karina Calmet explica sus motivos para dejar la actuación. Foto: captura de Twitter

Por supuesto, ello no quiere decir que no esté atenta a la serie de televisión que la popularizó. La actriz se pronunció recientemente sobre la intensa escena de Giovanni Ciccia en “AFHS” y celebró el trabajo de sus excompañeros de trabajo, al igual que otras figuras del espectáculo.

¿A qué hora ver “Al fondo hay sitio” en Perú?

La serie “Al fondo hay sitio” emite todos sus capítulos de lunes a viernes a partir de las 8:40 p.m., después del reality “Esto es guerra”.