La familia Montalbán no pasa su mejor momento en “Al fondo hay sitio”. El más reciente capítulo de la serie de televisión mostró un dramático enfrentamiento entre Diego y su hijo, Cristóbal, que paralizó al Perú entero. Ello luego de que el joven admitiera que no sabe cocinar. No obstante, no son los únicos que afrontan problemas personales: Teresita está al borde de la desesperación por su situación económica.

Recordemos que Paco Bazán solía dar vida a Richard Wilkinson en anteriores temporadas de “AFHS”. Para esta nueva entrega del programa, el exfutbolista no ha retomado su papel, pero vemos que su hijo ficticio con la ‘Tere’, Richard Jr., es una de las estrellas del show.

Paco Bazán interpretó a Richard Wilkinson Battlerfield en "Al fondo hay sitio". Foto: composición LR/captura ATV/América TV/YouTube

De la ficción a la realidad

El mencionado pequeño debe aprender a convivir con otro tipo de comodidades, luego de que su padre se quedara desempleado. Por ello, vemos constantes escenas de Teresa Collazos exigiendo a su expareja que cumpla con sus deberes. Ahora, la ficción ‘ha pasado a la realidad’.

Paco Bazán estuvo de viaje en Colombia, donde prometió a los transeúntes a pagar 50.000 pesos a aquel que adivine su verdadera nacionalidad. El hecho no ha pasado desapercibido para sus seguidores peruanos, sobre todo para los espectadores de “Al fondo hay sitio”.

De ese modo, los comentarios en Facebook se han llenado de reclamos al conocido conductor de TV, pues muchos le recuerdan que el pobre Richard Jr. no tuvo, por ejemplo, su fiesta con Avengers, sino con una extraña versión protagonizada por los Gonzales. A continuación, te dejamos las hilarantes reacciones de los internautas.

Fan de “Al fondo hay sitio” comenta que, por culpa de Richard, el hijo de Teresa no puede continuar en el colegio. Foto: captura de Facebook

Seguidor de “Al fondo hay sitio” reclama a Richard Wilkinson que se haga cargo de su pequeño. Foto: captura de Facebook

Espectador de “Al fondo hay sitio” comenta que Richard Wilkinson debe hacerse cargo de su pequeño. Foto: captura de Facebook

Espectador de “Al fondo hay sitio” comenta que Richard Wilkinson debe hacerse continuar con sus responsabilidades de padre. Foto: captura de Facebook