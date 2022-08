Telemundo está a poco de estrenar “La reina del sur 3″. No obstante, si nos remontamos a unos 16 atrás, la sensación del momento era “Marina”, una exitosa telenovela protagonizada por Sandra Echevarría. En aquel momento, los espectadores y potenciales fans estaban muy emocionados por el lanzamiento de esta producción, en la que Mauricio Ochmann fue anunciado como el actor detrás de Ricardo Alarcón.

Todo empezó viento en popa para Ochmann, al menos durante los capítulos en los que estuvo presente. Poco después de que “Marina” llegó a la TV, él fue intempestivamente reemplazado por Manolo Cardona. La razón que se dio aquella vez fue por motivos de salud.

La razón real detrás de su amarga salida

Fue en 2020 cuando la propia directora del casting del programa, Ana Celia Urquidi, confirmó el verdadero motivo por el que Ochmann dejó la trama en 2006. “ Mauricio salió de la telenovela por razones personales, que él mismo pidió. Y, bueno, un sábado me llamó el productor y me dijo: ‘Ya no tenemos a Mauricio, está mal’”, compartió (vía People en Español).

“Entonces, ¿qué haces en ese momento? Nada. Checas tu material y en qué momento sale Mauricio y en qué momento entra otro actor. Entró Manolo Cardona, que siempre ha sido un gran compañero de trabajo”, agregó Urquidi.

Mauricio Ochmann interpretaba a Ricardo Alarcón en "Marina". Foto: People en Español

Esa sería la explicación oficial. Sin embargo, mucho se habló que la razón real habría estado ligada a la adicción del actor con el alcohol y las drogas. De hecho, el propio artista contó que estuvo lidiando con serios problemas por mucho tiempo.

En conversación con “El minuto que cambió mi vida”, el intérprete explicó que su búsqueda de reconocimiento lo acercó al consumo de sustancias ilegales, hasta que se dio cuenta de su situación.

“Levanté la mano y pedí ayuda profesional. Empecé con ese trabajo interno y a sacar todos esos fantasmas de la infancia, de la adolescencia y a trabajar en mí y a buscar esa confianza básica”, expresó.