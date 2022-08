A 10 años de “Corona de lágrimas”, Victoria Ruffo se ha unido a la segunda temporada de la telenovela, con lo cual también se marca su esperado regresado a la TV. En esta producción, la actriz mexicana encarnará nuevamente a Refugio, una madre que busca mantener unida a su familia, a pesar de que la vida le pone más de una traba.

Como era de esperarse, la tragedia estará presente en la historia, por lo cual se esperan emotivas escenas. Después de todo, Ruffo es conocida como ‘Queen’, gracias a sus sentidas secuencias de llanto. ¿Pero cómo hace para darle tanta emoción?

"Corona de lágrimas 2" relatará la nueva vida de Refugio junto a su esposo e hijos. Una tragedia marcará el inicio de su nuevo camino. Foto: AZcentral.

El secreto detrás de sus dramáticas escenas

A propósito de la secuela de “Corona de lágrimas”, Ruffo fue entrevistada por la revista TVyNovelas, en donde fue consultada por sus legendarias escenas de melodrama. Así, la famosa ‘Queen’ reveló cómo logra llorar tanto y qué le permite hacerlo tan creíble.

“Acabas muy agotada. Sí, emocionalmente, porque yo sí echo mano (se apoya) de muchas cosas de mi vida, tanto que me han pasado, como las que no han pasado, y pueden llegar a pasar . Emocionalmente, me desgasto muchísimo, por eso digo que en la vida personal no lloro”, inició la artista.

“Yo creo que es por eso, porque vengo a llorar en todas las novelas todo lo que no lloro en la vida real. Lo voy como almacenando, de alguna manera, y a la hora de trabajar saco todo ese botecito que traigo lleno y lo aplico en mi trabajo ”, expresó la icónica intérprete.

¿Dónde ver “Corona de lágrimas 2″?

“Corona de lágrimas 2″ se puede ver en vivo a través Las estrellas. Si vives en México, puedes seguir la serie por medio de la web del canal o en su aplicación móvil.