A 23 años de su estreno, “Betty, la fea” sigue siendo un ícono de la TV colombiana e internacional. Su fama posicionó en el ojo público a actores y actrices como Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), Jorge Enrique Abello (Don Armando), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Lorna Cepeda (Patricia Fernández) y más.

Los fans tienen la suerte de que pueden seguir conectándose con la trama y sus artistas gracias a funciones de teatro y especiales en YouTube. De hecho, mediante videos recopilatorios, hemos descubierto algunos secretos como el embarazo de una de sus intérpretes, que causó cambios en el guion.

Sin embargo, conforme pasan las décadas, hay luces que ya se han apagado en Ecomoda. Como se recuerda, Dora Cadavid, ‘Inesita’ en la ficción, fue una de las recordadas estrellas que nos abandonó apenas este año.

'Inesita' junto a Beatriz en "Betty, la fea"

¿Por qué murió Dora Cadavid?

El 31 de enero de 2022, a los 84 años, Dora Cadavid falleció. De acuerdo con un reporte del portal Semana, la razón detrás de su deceso fue de larga data. En concreto, se reveló que una complicación pulmonar, que la aquejaba de hace años, fue el factor causante.

“No es que no le tema a la muerte, le tengo mucho respeto. Le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita, y yo no me dé cuenta. Porque a lo mejor me le devuelvo a la mitad”, comentó Cadavid en declaraciones recogidas por el mencionado medio.

Perdió un hijo y prefirió ir a un asilo

Dora Cadavid estuvo casada con Ricardo Valenzuela, con quien tuvo su único hijo antes de quedar viuda en 1993. Su unigénito, conocido en el mundo artístico como Moisés Cadavid, murió en 2012 a causa de un cáncer de páncreas.

“Para Dora, fue un golpe tan duro, una caída muy grande. Empezó a enfermarse, empezó a no sentirse bien. Mejor dicho, el dolor y la tristeza la hundieron muchísimo”, afirmó María Cecilia Botero, sobrina de la actriz, en conversación con El Tiempo.

Poco después, la artista decidió ir a vivir a un asilo por decisión propia: “Estábamos viviendo en La Calera y empezamos luego a viajar por toda Colombia. Cuando llegamos a nuestro destino final, yo les dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola”.

“Tú sabes que uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie”, explicó.

Aunque estuvo en un lugar de descanso para adultos, ello no significó que sus últimos días los pasó olvidada. De hecho, le hicieron un especial en el Canal RCN y recibió visitas de sus colegas. Mo obstante, la muerte se encargó de convertirla en un recuerdo imborrable.