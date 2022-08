“Betty, la fea” esconde muchos secretos sobre sus personajes, como la hermana perdida de Armando, o la vez que el guion cambió por el embarazo de una de sus actrices. No obstante, uno de los debates más grandes sobre la telenovela colombiana era sobre quién era la villana: ¿Betty o Marcela Valencia? La respuesta ha llegado 23 años después.

Como se sabe, los fans han estado constantemente enfrentados por la verdadera antagonista de la serie. De hecho, el debate se reabrió hace algunas semanas, cuando Natalia Ramírez, la popular ‘Marce’, publicó una fotografía del recuerdo.

"Betty, la fea" llegó a la TV por primera vez en 1999. Su trama se extendió hasta 2001 y posicionó a Marcela Valencia como uno de sus personajes más queridos, junto a Patricia Fernández. Foto: composición LR/RCN/YouTube/Natalia Ramírez

¿Quién era la mala, Betty o Marcela?

Ramírez está en México como parte de la promoción de una obra de teatro, en la que compartirá escena junto a Lorna Cepeda, recordada por haber sido Patricia Fernández. En ese sentido, el programa radial “La caminera” entrevistó a Natalia e hicieron énfasis en su pasado dentro de “Betty, la fea”.

Ahí, luego de confesar que no había visto el programa completo en este tiempo, reveló lo que tanto querían saber los admiradores del show: “Espero que, después de 23 años, la gente se dé cuenta de que Marcela no es la mala, sino la buena. Y que Betty es la mala y no la buena”.

Natalia Ramírez en México

La actriz detrás de Marcela viene promocionando “El diván rojo”, una obra de teatro escrita por el propio Fernando Gaitán, creador de “Betty, la fea”, que ya tiene diversas fechas programadas para México.

Eso no es todo, pues también estará recorriendo el país azteca con “Juntas otra vez”, puesta en escena en la que se reunirá con algunas de sus excolegas de ‘El cuartel de las feas’.