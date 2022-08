Rhea Seehorn, ícono de “Better call Saul”: de empleada doméstica a una estrella de TV

Rhea Seehorn, la actriz de la serie “Better call Saul” ha terminado poco a poco ganándose el corazón de los fanáticos del spin-off de “Breaking bad”. Tanto así que su trama en el show de Netflix y AMC se ha vuelto más intrigante que la del mismo protagonista Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk. Pero lo que pocos saben es que el camino de esta nueva estrella de TV no fue nada fácil y que, mucho antes de ser actriz, se ganó la vida limpiando baños.

Al igual que su papel de abogada, Seehorn ha tenido que afrontar situaciones complicadas de las cuales salió gracias a su persistencia. Como señaló en una ocasión Odenkirk a The New York Times: “(Rhea) es dura y sabe rebotar y caer parada, y divertirse en el camino” .

Rhea Seehorn interpreta a Kim Wexler desde la primera temporada de "Better call Saul". Foto: Netflix

Una infancia sin hogar

Deborah Rhea Seehorn nació en Norfolk, Virginia, el 12 de mayo de 1972 —tiene 50 años en la actualidad—. Dejó de usar su primer nombre debido a que no se sentía identificada con los personajes de la TV que se llamaban igual. “Las Deborahs y Debbies que conocía o que veía en la televisión eran porristas muy atractivas y yo no tenía nada que ver con esa imagen. Me acuerdo de sentir una disociación muy grande en el colegio ”.

Sus padres trabajaron para la Marina de Estados Unidos, pero siempre tuvieron afición por el arte. Su madre, Marlene, hizo comedia musical en la secundaria. Su padre, Fred, veterano de la guerra de Vietnam, amaba pintar y dibujar. De su unión nació Rhea, y de su divorcio se formaría más adelante una actriz.

Kim Wexler se ha convertido en el más grande enigma en "Better call Saul". Foto: Netflix

Durante su infancia, Fred trabajaba como agente de inteligencia naval, profesión que hacía que la familia se mudara. Así, desde temprana edad, Rhea vivió mudándose entre Washington, Arizona y Japón, algo que la marcó desde temprana edad por la tristeza que tenía por irse, pero, a la vez, emoción por llegar al siguiente destino.

Una muerte que impulsó su carrera

Sin embargo, la etapa más difícil para Rhea vino con su carrera de actuación. Motivada por su papá, Rhea empezó a estudiar Arte en la Universidad de George Mason, en Fairfax. Ahí descubrió su pasión por la actuación, lo que impulsó a ser aplicada y estudiar a fondo, una actitud como la que tiene Kim Wexler en “Better call Saul”.

En 1994, cuando estaba por graduarse, su padre Fred falleció por complicaciones relacionadas al alcoholismo. La actriz recuerda, en aquel entonces, el sueño de su padre de comprarse un barquito y vender artículos de pesca. Esa memoria le hizo darse cuenta de que no quería morir como su padre, sin cumplir su sueño .

Kim Wexler empieza a volverse más fría en esta temporada. Foto: Netflix

Así, Rhea, lejos de encajar en los estereotipos de actrices o modelos de aquellos tiempos, se resignó a dedicarse al teatro, trabajo en el que era apoyada por su maestro de la universidad, quien se transformó en su mentor.

De empleada doméstica a estrella de “Better call Saul”

Cuando Rhea Seehorn se mudó a Nueva York, atravesó dificultades económicas. Esto la llevó a hacer trabajos de todo tipo que incluían reparaciones, limpiar baños de oficina y hasta empleos domésticos. “Aprendí a arreglar las filtraciones de una bañera después de decirle al cliente que sabía hacerlo” , confesó entre risas a Rolling Stone.

Desde 1997, año de su debut en televisión, consiguió papeles secundarios en series que al poco tiempo de ser lanzadas eran canceladas. También pasó por el cine con la cinta “A case against Karen”, pero nunca encontró algo que realmente la hiciera popular.

La sexta temporada de "Better call Saul" se estrenó este 2022 y será la última. Foto: Netflix/AMC

No fue sino hasta mayo de 2014 que fue elegida para “Better call Saul”. Todo fue gracias a Sharon Bialy, una directora de casting que la había descartado de la serie “Sneaky Pete” en otra audición, pero que luego de su buena impresión, notó que era perfecta para un personaje muy particular en el spin-off de “Breaking bad”.

Al llamarla le dijo algo que cambiaría su vida para siempre: “No quedaste, pero ten paciencia. Aguanta un poco más. Hay un proyecto en desarrollo que sé que va a ser el trabajo ideal para ti” .

Ese proyecto era nada menos que “Better call Saul”, del cual Bialy ya había visto el piloto y no tenía dudas de que Rhea Seehorn era perfecta para ser Kim Wexler. El resto es historia: dos nominaciones a mejor actriz de reparto, reconocimiento mundial, directora de uno de los capítulos de la serie y un constante amor y preocupación de sus fans.

Rhea Seehorn es una estrella de TV en la actualidad. Foto: Twitter

Cuando Rhea filmó su última escena en el spin-off de “Breaking bad”, dijo que el final de la historia fue algo que la dejó pensando “por un muy muy largo tiempo”. ¿Qué pasará con su personaje? Habrá que descubrirlo este agosto, cuando la serie llegue a su conclusión.