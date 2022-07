A pesar de que fue destrozada por la crítica internacional, “Al fondo hay sitio” sigue siendo una de las series más vistas y queridas de la TV peruana. Pero con la llegada de su novena temporada, muchos fans han quedado algo disconformes con algunos personajes, entre ellos, el nuevo ‘Jaimito’, quien ahora no es interpretado por Aarón Picasso, sino por el actor Jorge Guerra.

En este caso, el afable niño que conocimos ya es un joven con sus propios problemas, por lo cual insiste en que lo llamen ‘Jimmy’, con el fin de dejar su imagen infantil atrás. Este hecho quedó más claro en uno de los más recientes capítulos de la serie de América TV.

Alessia Montalbán en la escena en la que July y 'Jaimito' pasean por Las Nuevas Lomas. Foto: composición LR/captura de América TV

Si estás siguiendo la trama, sabes que hace poco le dimos la bienvenida a July. En ese sentido, el hijo de ‘Charito’ llevó a su prima a dar un breve recorrido por las inmediaciones de Las Nuevas Lomas. En un momento, ella se refiere a él como “primo ‘Jaimito’”: aquí es cuando viene la ‘indirecta’ al original.

“Yo soy ‘Jimmy’, ¡ah! Ahora me gusta que me digan ‘Jimmy’. ‘Jaimito’ era el chibolo tonto ese que ya no soy ”, se le escucha decir al hermano de Joel en la escena. Ante ello, July atina a preguntarle si ahora ya no es tonto, a lo cual él contesta: “Ni un poquito”.

Lo cierto es que el renovado personaje ya no es el pequeño que aparecía en ocurrentes escenas. Ahora, ha tenido un desarrollo diferente y hasta tiene su propio arco de amor/odio con Alessia, la hija de Diego Montalbán. De ese modo, apoya a Joel con su iniciativa antipitucas y se ha convertido en una chispa cómica en secuencias de tensión.

¿A qué hora da “Al fondo hay sitio”?

“Al fondo hay sitio” es emitida a través de la señal abierta de América Televisión y, vía online, por medio de América TVGO. Los nuevos capítulos llegan justo después de “EEG”; es decir, a las 8.40 p. m.