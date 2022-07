Aunque destrozada por la crítica internacional, “Al fondo hay sitio” sigue siendo una de las series más exitosas de la TV peruana. Ahora, con su novena temporada en emisión, miles de fans vuelven a ver el regreso de queridos personajes, junto a nuevos rostros. Este es el caso de la actriz Maria Grazia Gamarra, quien acaba de debutar en la ficción de América Televisión con un papel cuyo nombre aún no se ha revelado.

Su presencia se dio de la manera menos pensada. Ella iba en su scooter, hasta que una mujer se le atravesó en el camino y le hizo chocar con una escalera, en la que estaba un joven de limpieza sujetando un balde con un líquido bastante desagradable. A ello, sin querer, otro muchacho le terminó aventando basura encima.

Al ver la escena, Joel fue corriendo a ayudarla y se ofreció a llevarla en su famoso ‘Taxi-churro’. Para esto, el hijo de ‘Charito’ creía que a quien estaba socorriendo era una sirvienta. Incluso se acomoda en el sofá y comenta que la casa está bonita y debe ser de una buena familia.

Maria Grazia Gamarra llegó con un inesperado personaje al set de "Al fondo hay sitio". Foto: composición LR/ captura América TV/ Maria Grazia Gamarra/Instagram

Sin embargo, todo se tornó a una secuencia divertida y muy comentada en redes cuando, luego de bañarse, la mujer interpretada por Gamarra sale de la ducha completamente transformada: ya no está cubierta de una viscosa sustancia ploma ni tenía mal olor.

Por supuesto, ‘El niño con cara de pez’ no pudo ocultar su desdén y solo atinó a decirle que era una pituca y no se le acerque. Agarró sus cosas y salió lo más rápido que pudo. No pasó mucho tiempo para que las redes se inundaran de memes y reacciones al nuevo trauma de Joel.

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan a divertida escena de Joel con el personaje de Maria Grazia Gamarra. Foto: captura de Twitter

