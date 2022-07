A pesar de haber sido la favorita del público por años, “Betty, la fea” no logró ser renovada en el catálogo de Netflix. La respuesta inmediata de los fans desató una avalancha de reacciones en redes sociales; aun así, el gigante del streaming no ha dado luces de traer la telenovela colombiana de regreso. No obstante, se espera que la trama protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello llegue a otro servicio de streaming.

En tanto, si vives en el Perú, hay una buena noticia: un canal nacional se encargará de emitir los icónicos episodios en señal abierta. Por ello, queremos hacer un repaso de la vida de uno de los actores más queridos del programa: Julián Arango, el artista que estuvo detrás de Hugo Lombardi.

¿Qué pasó con Julián Arango?

Nacido en Bogotá, Colombia, el 6 de octubre de 1968, Julián Arango inició su carrera artística a mediados de los años 90, con el estreno de “Tiempos difícil”, en donde dio vida a Juan Diego Ramos Perfetti, personaje que le valió un Premio India Catalina a mejor actor de reparto.

A esta exitosa producción le siguió “Perro amor”, en la cual, coincidentemente, conoció a Ana María Orozco, su futura esposa. Para 1999, le llegó la oportunidad de dejar por un tiempo su figura de galán e interpretar al divertido diseñador Hugo Lombardi en “Betty, la fea”.

Hugo Lombardi es uno de los personajes más populares de "Yo soy Betty, la fea". Foto: composición/RCN

Luego del masivo éxito que le dio la serie de Beatriz Pinzón, volvió a retomar su papel para la no tan famosa secuela, “Ecomoda”, la cual no tuvo el apoyo del público y dejó de emitirse tras poco más de 30 capítulos.

Después de este impasse televisivo, ingresó a títulos como “En los tacones de Eva”, “Amas de casa desesperadas”, “El cartel”, “Mujeres asesinas”, “Las muñecas de la mafia” y muchos más.

Con la gran popularidad que lo rodea, Arango tuvo su salto a Netflix en 2017 para la serie “Narcos” y luego regresó para la otra producción de la franquicia “Narcos: México” de 2020.

Actualmente, integra el reparto del recién estrenado show “Hasta que la plata nos separe”, en la cual comparte escenas con Lorna Cépeda, la popular Patricia Fernández de “Betty, la fea”.