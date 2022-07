“Betty, la fea” y su olvidada secuela: ¿por qué “Ecomoda” fracasó y no está en Netflix?

“Betty, la fea” está a pocos días de dejar Netflix, luego de años de reinado. No obstante, la exitosa telenovela colombiana llegará muy pronto al canal Panamericana TV, razón por la cual —al menos para alegría de los fans peruanos— se podrá ver gratis y en señal abierta. Sin embargo, muchos desconocen que existe “Ecomoda”.

Como se sabe, la serie original tuvo y aún goza de gran fama. Por ello, miles de admiradores aún piden que transmitan la producción en la pantalla chica, de manera tradicional. Aun así, casi nadie habla de la secuela.

Con cerca de 30 capítulos, “Ecomoda” nos aproximó a la vida de casados de Betty y Armando, tan solo dos años después de que se emitiera el final de su historia original. Claramente, no logró rebasar a su primera temporada.

"Ecomoda" es la segunda parte de "Betty, la fea". Foto: RCN

¿Por qué no funcionó “Ecomoda”?

Cuando una serie es muy exitosa, es probable que sus realizadores decidan renovar la historia, con lo que creen será una prometedora secuela. Tal fue el caso de Fernando Gaitán, el creador de “Betty, la fea”, con “Ecomoda”.

Sin embargo, no funcionó de la manera esperada. Así, el portal Milenio señala que este fracaso estuvo relacionado, en gran medida, con la ausencia las actrices Natalia Ramírez y Lorna Cepeda , quienes dieron vida Marcela Valencia y Patricia Fernández, respectivamente.

Patricia y Marcela no estuvieron en "Ecomoda", la temporada 2 de "Betty, la fea". Foto: RCN

De hecho, el personaje de Ramírez no tuvo un cierre concreto en la trama y —tanto ella como Cepeda— firmaron un contrato con Telemundo, por lo cual no retomaron sus papeles en la anunciada continuación de la ficción protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello (don Armando).

“Ya estábamos muy cansadas. Realmente estábamos agotadas. Llevábamos dos años y medio grabando y habíamos dicho a Gabriel Reyes (presidente de RCN en aquel entonces) que en cuatro meses nos íbamos”, compartió la actriz detrás de Marcela, en diálogo con el periodista Carlos Ochoa.

“Nuestro último día en el set fue cuando nos despedimos en el ascensor. Me fui un viernes y el lunes estaba en Miami grabando. Hicimos esa locura”, agregó.

¿Dónde ver “Ecomoda” completo?

Con todo lo mencionado anteriormente, el portal Infobae explica que Netflix no habría querido apostar por un producto que no pudo continuar con el éxito de su predecesora, motivo por el cual no logró abrirse un espacio en el streaming.

No obstante, si eres de la fiel fanaticada que quiere darle una nueva oportunidad, puedes encontrar los capítulos completos de “Ecomoda” en el portal online del canal RCN. Solo debes acceder al siguiente enlace.