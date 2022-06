“Al fondo hay sitio”: Natalie Vértiz se une al elenco con nuevo personaje

“Al fondo hay sitio” continúa soprendiendo con sus nuevos episodios. La serie del momento que volvió a las pantallas peruanas luego de seis años de ausencia nos trae una nueva historia donde vemos la integración de más personajes.

Es así que en los avances del tercer episodio pudimos ver que la conductora de televisión y actriz Natalie Vértiz se unirá al elenco y se convertiría en una posible enemiga de Teresa Collazos.

Natalie Vértiz fue invitada al Festival de Cannes en donde se lució con un hermoso vestido negro. Foto: Instagram/Natalie Vértiz

¿Qué personaje interpretará Natalie Vértiz?

Como pudimos ver en los pocos segundos de avance, Teresa Collazos se entera que su expareja Richard Wilkinson, personaje interpretado por Paco Bazán, ahora tiene una nueva novia llamada Estefanía.

La noticia se la dio su pequeño hijo, quien le pidió estar más días al lado de Estefanía, ya que la considera una chica muy bella que le gusta leer el Wall Street Journal junto con él.

Ante esto, el personaje interpretado por Magdyel Ugaz no dudó en tocar la puerta de la casa de Richard y es ahí cuando conoce a Estefanía. Ella le dice: “Hola, ¿Teresa, verdad? Richard me ha hablado un montón de ti, me moría por conocerte. Yo soy Estefanía”.

Escena en donde se confirma la integración de Natalie Vértiz al elenco de "Al fondo hay sitio". Foto: América Tv Go

¿Este nuevo personaje será rival o amiga de Teresa? Solo habrá que esperar a ver cómo nos sorprenden los siguientes episodios.

“Al fondo hay sitio” estrena nuevos capítulos de lunes a viernes a través de América TV.