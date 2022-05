Tras su estreno el 14 de febrero de este año, “Pasión de gavilanes 2″ ya ha entrado a su recta final, la cual estaría llena de emotivas escenas, según lo prometido por Natasha Klauss (Sarita en la telenovela). Los fans están más que emocionados, sobre todo porque Franco y Sara se han reencontrado, luego de meses de haberse anunciado el ingreso de Michel Brown a la trama de los Reyes y las Elizondo. Ahora, queda por saber que´ pasó con él todo este tiempo y por qué se rehusa a decir de una vez la verdad.

Como se recuerda, el hermano de Óscar y Juan estuvo recluido en una cárcel extranjera, de la que fue rescatado hace algunos episodios. Por ello, las dudas siguen atormentando a los seguidores. En ese sentido, no te debes perder el episodio 66 de “Pasión de gavilanes 2″, del cual te dejamos la información en las siguientes líneas.

Andrés y Gaby Reyes Elizondo son los hijos de Sarita y Franco. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

Avance capítulo 66 de “Pasión de gavilanes 2″

Cuándo se estrena el capítulo 66 de “Pasión de gavilanes 2″

El capítulo 66 de “Pasión de gavilanes 2″ llegará a la TV este martes 24 de mayo . Sus escenas finalmente mostrarán el más que esperado reencuentro romántico entre Sarita y Franco.

¿Dónde ver “Pasión de gavilanes 2″?

“Pasión de gavilanes 2″ se puede ver a través del canal Telemundo, en Estados Unidos. Si vives en aquel país, también puedes conectarte a la trama por medio de la pagina web de la cadena y su app móvil. Si deseas ver los estrenos luego de su transmisión en directo, es posible reproducirlos por medio del servicio de streaming Peacock, el cual solo está disponible en ciertas locaciones.

¿A qué hora ver “Pasión de gavilanes 2″?

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Perú – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Estados Unidos – 10.00 p. m

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Ecuador – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Colombia – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en México – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Chile – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Bolivia – 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Venezuela - 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Argentina – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Brasil – 12.00 p. m.

¿Se puede ver gratis “Pasión de gavilanes 2″?

No, “Pasión de gavilanes 2″ no se puede ver gratis, desde Latinoamérica, debido a que aún no hay una vía legal de sintonizar el programa en nuestra región. No obstante, se espera que Netflix incorpore la ficción a su catálogo, tal como lo han hecho con otras producciones colombianas, como “La reina del flow”.