“Pasión de gavilanes 2”, capítulo 62 en vivo: ¿dónde y cómo ver la telenovela?

“Pasión de gavilanes 2″ está a poco de llegar a los 70 episodios en medio de la nostalgia y una potencial cancelación. Durante la última semana, la telenovela colombiana salió del aire dos veces; no obstante, ya ha retomado su horario habitual y va a emitir dentro de muy poco su capítulo 62, en el que veremos más sobre el gran regreso de Michel Brown como Franco Reyes.

El pueblo de San Marcos está lleno de drama y el nuevo lanzamiento no será la excepción. En las siguientes líneas te contamos todo sobre el episodio 62 de “Pasión de gavilanes 2″.

Michel Brown como Franco Reyes. Foto: Telemundo

Cuándo se estrena el capítulo 62 de “Pasión de gavilanes 2”

“Pasión de gavilanes 2″ se transmite de lunes a viernes, salvo algunas excepciones. En ese sentido, el capítulo 62 llegará a la TV este miércoles 18 de mayo.

¿Dónde ver “Pasión de gavilanes 2”?

“Pasión de gavilanes 2″ estrena sus capítulos a través de Telemundo, al menos en Estados Unidos. Puedes conectarte con la trama a través de la página web del canal, el app oficial de la compañía (disponible solo en ciertas locaciones) y a través de Peacock, un servicio de streaming al que se puede acceder desde determinadas regiones.

Si resides en España, la serie lanza sus nuevos episodios cada miércoles a las 10.00 p. m., además de emitir repeticiones en Divinity a las 8.00 p. m.

¿A qué hora ver “Pasión de gavilanes 2”?

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Perú – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Estados Unidos – 10.00 p. m

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Ecuador – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Colombia – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en México – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Chile – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Bolivia – 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Venezuela - 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Argentina – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Brasil – 12.00 p. m.

¿Se puede ver gratis “Pasión de gavilanes 2”?

La respuesta es no. “Pasión de gavilanes 2″ no se puede ver gratis, al menos no desde Latinoamérica. Se espera que, luego de su transmisión completa por Telemundo, un canal oficial anuncie la distribución para Perú y otros países de la región. De ese modo, es posible que sea Netflix el servicio indicado.