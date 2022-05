“Pálpito” en Netflix: ¿qué personaje interpreta el sobrino de Gustavo Cerati?

La serie colombiana “Pálpito” se encuentra disponible en Netflix desde el último 20 de abril, logrando posicionarse en el top 10 de los títulos con más vistas.

La historia de amor y tráfico de órganos nos trae como protagonistas a Michel Brown y Ana Lucía Domínguez, quienes formaron parte de “Pasión de gavilanes”. Junto a ellos está Julián Cerati, sobrino de Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo y leyenda del rock latinoamericano.

¿Qué rol tiene Tomás en “Pálpito”?

El personaje interpretado por el argentino Julián Cañete Cerati tiene gran relevancia en la trama, pues desarrolla una relación amorosa con Samantha Duque, luego de conocerla cuando él huye de su casa tras la ausencia de su mamá Valeria, quien fue secuestrada y asesinada por una banda de tráfico de órganos, para sacarle el corazón.

Sin embargo, el vínculo de Tomás con un integrante de la banda de tráfico de órganos pondrá en peligro a Sam.

Tomás y Samantha en la serie "Pálpito". Foto: Netflix

Julián Cañete Cerati

El cantante, compositor y actor argentino de 24 años, es hijo de Estela Cerati y sobrino del famoso músico Gustavo Cerati. Durante una entrevista, el actor confirma que no ha sido fácil desprenderse de la etiqueta “del sobrino de”.

“Si me dedicara a la música creo que sí, pero en la actuación es solo anecdótico. Hay mucha gente que lo conoce, sobre todo la gente grande que lo reconoce. Si me dedicara a la música, sería una mochila gigante, pero en lo actoral no ha sido una mochila ”, confesó Julián.

Las imágenes, difundidas en la cuenta oficial de YouTube del fallecido artista argentino, fueron filmadas en el año 2004. Foto: AFP

De igual manera, Gustavo Cerati no solo era su tío, sino también su padrino. “Pasó mucho tiempo desde que él falleció y yo era muy chiquito. Sí, teníamos una relación y estaba muy presente en mi familia siempre. Tengo recuerdos familiares, pero queda su música en mi corazón y en el de mi familia ”, mencionó.

Julián incursionó en la actuación a la edad de 12 años con clases de teatro. No fue hasta 2007, donde gracias a su papel de futbolista juvenil Felipe Aragón en “Once 011CE”, serie de televisión de Disney Channel Latinoamérica, que pudo tener mayor reconocimiento actoral.