A puertas del estreno del capítulo 2 de “The last of us”, se ha revelado una nueva curiosidad de Google referente a la nueva serie de HBO Max. Si escribimos en el buscador las palabras “The last of us HBO”, algo extraño relacionado con el hongo Cordyceps —mismo que desencadena la infección en la historia— ocurre en nuestro explorador, ya sea que estemos en móviles o dispositivos de escritorio. ¿De qué se trata este detalle que han notado los fanáticos del show y el videojuego?

Cuidado con lo que buscas en internet

En la serie vemos como una infección mundial generada por el contagio del hongo llamado Cordyceps transforma a los seres humanos en una especie de zombis violentos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The last of us", la serie de HBO Max que adapta el popular videojuego de infectados en un mundo post apocalíptico. Foto: composición LR/HBO Max

Pues bien, lo mismo ocurre en nuestro explorador de Google si es que buscamos la siguiente combinación de palabras: “The last of us hbo” .

Al digitarlas, notarás que el ícono de un hongo aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si le hacemos clic, inmediatamente, el navegador se verá infectado por el Cordyceps .

Navegador infectado por el hongo Cordyceps. Foto: @TheLastOfUsES/Twitter

El efecto se puede quitar al presionar la “X” que aparece al lado izquierdo del hongo y solo funciona en el buscador de Google.

¿Cuántos episodios tiene “The last of us”?

“The last of us”, la nueva serie de HBO Max basada en el videojuego de Naughty Dog, tendrá un total de 9 episodios que tendrán la siguiente fecha de estreno y duración: