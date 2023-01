Cine y series 22 ENE 2023 | 10:49 h

“The last of us”, capítulo 2 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la serie de HBO Max?

El segundo episodio de “The last of us” llega dispuesto a sorprender a fans. Revisa a qué hora y dónde se estrena el 1x2 de la serie de HBO Max.