Cine y series 17 ENE 2023 | 17:50 h

El hongo que causa el virus en “The last of us” es real: ¿podría convertir a humanos en zombis?

Si creías que “The last of us” era netamente ficción, puede que quieras prestar más atención la próxima vez que veas la serie de HBO Max.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The last of us", la serie de HBO Max que adapta el popular videojuego de infectados en un mundo post apocalíptico. Foto: composición LR/HBO Max