Cine y series 16 ENE 2023 | 18:19 h

“The last of us” 1x1: ¿qué escenas del juego fueron iguales a las de la serie de HBO Max?

El estreno de “The last of us” en HBO Max dejó varias escenas que se adaptaron de manera casi idéntica al videojuego. ¿Cuáles fueron las más conocidas?