Cine y series 15 ENE 2023 | 21:45 h

HBO Max colapsa con el estreno de “The last of us”: fans no pueden ver la serie

Los fans estaban esperando el estreno mundial de “The last of us”, pero la plataforma se colapsó en varios países de Sudamérica.

HBO Max se cae con el estreno "The last of us" y fans no pueden mirar el primer capítulo en la plataforma de streaming. Foto: composición/HBO Max