Apple Tv estrena serie para niños ‘Shape Island’ y nuevos capítulos de ‘Helpsters’

Apple TV+ anunció la nueva serie para niños y toda la familia, “Shape Island”, con las voces de Yvette Nicole Brown (“Disenchanted”), Harvey Guillen (“What We Do in the Shadows”), Scott Adsit (“30 Rock”) y Gideon Adlon (“Blockers”). Basado en la trilogía de libros ilustrados ‘Shapes’ de éxito internacional de Mac Barnett y Jon Klassen, se estrena a nivel mundial el viernes 20 de enero.

Esta nueva producción animada en stop-motion inteligente, divertida e inspiradora tiene lugar en una isla encantadora e invita a los espectadores a unirse a los serios Square, intrépidos Circle y complicados Triángulo en sus aventuras mientras buscan respuestas y construyen su amistad a pesar de las diferencias de cada uno. “Shape Island” les muestra a los niños que la amistad puede tomar muchas formas.

La serie fue co-creada por los autores de libros Mac Barnett y Jon Klassen, quienes se desempeñan como productores ejecutivos junto con Kelli Bixler y Drew Hodges (“Tumble Leaf”) de Bix Pix Entertainment, ganadores del premio Emmy. Ryan Pequin se desempeña como coproductor ejecutivo y escritor principal.

PUEDES VER Lo que se verá en streaming en el 2023

Además de Shape Island, este mes, también llega la tercera temporada de “Helpsters” con episodios nuevos a partir de este viernes 6 de enero y una impresionante lista de estrellas invitadas, entre ellas Andrea Martin (“Evil”), John Oliver (“Last Week Tonight with John Oliver”), Tami Sagher (“Search Party”), Nathan Lee Graham (“Zoolander”), Mario Cantone (“And Just Like That”), Rebecca Naomi Jones (“Genius”), Johnathan Fernandez (“Gossip Girl”) y más.

La serie sigue a Cody y los Helpsters, un equipo de monstruos vibrantes a los que les encanta resolver problemas. Ya sea planeando una fiesta, escalando una montaña o dominando un truco de magia. Los Helpsters pueden resolver cualquier cosa, porque todo comienza con un plan.

La producción, ganadora del premio Parents’ Choice Gold Medal Award y Common Sense Media Award, enseña a los jóvenes espectadores lecciones importantes sobre habilidades de precodificación e inspira confianza en sí mismos, colaboración y comunicación efectiva. Tim McKeon, ganador del premio Emmy es el creador y showrunner de “Helpsters”.