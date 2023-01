Cine y series 01 ENE 2023 | 15:01 h

Disney Plus, estrenos en enero 2023: ¿qué películas y series llegarán al streaming?

Este mes, llegan importantes producciones a Disney Plus, que seguro te mantendrán al borde de tu asiento. Revisa la lista completa aquí.

La segunda temporada de "The bad batch" y un especial de "Avatar 2" son algunas de las producciones que llegan de estreno a Disney Plus. Foto: composición LR/Disney Plus