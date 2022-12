“Avatar 2”, estreno ONLINE vía Disney Plus: ¿cuándo llegaría “El camino del agua” al streaming?

James Cameron ha demorado 13 en estrenar “Avatar 2”. Ahora, finalmente los fans de la saga pueden ver en cine “El camino del agua”, película en la que vemos un lado distinto de Pandora, aunque la misma guerra entre los Na’Vi y los humanos. De hecho, la historia ha sido uno de los aspectos más criticados por quienes esperaron poco más de una década para vivir la experiencia cinematográfica de esta secuela.

Si bien el director ha insistido en que esta cinta está hecha para ser vista en salas de cine, miles quieren sumergirse en las aguas de Pandora desde la comodidad de sus casas. ¿Se podrá? En las siguientes líneas te contamos más detalles.

El puntaje de "Avatar: el camino del agua" ha disminuido poco a poco desde su estreno. Foto: captura de Rotten Tomatoes

¿Dónde se podrá ver “Avatar 2” vía ONLINE STREAMING?

“Avatar 2” es una producción de Disney. Con ello en mente, el largometraje se estrenará eventualmente vía ONLINE en la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cuándo saldría “Avatar 2” en Disney Plus?

La situación de “Avatar 2” y su estreno ONLINE es un tanto diferente a la del resto de los productos que maneja Disney. Si bien los lanzamientos de Marvel Studios podrían parecer un buen indicativo, la verdad es que no deberías esperar que James Cameron se apegue a esta ventana de espera (que suele ser entre 30 y 45 días).

Recordemos que “Avatar” fue retirada para su reestreno en cines antes de que se lanzara “El camino del agua”. En tal contexto, Cameron busca hacer que sus producciones sean redituables el mayor tiempo posible.

Con ello en mente, es probable que veas “The way of water” en Disney Plus hasta mediados o finales de 2023.

¿De qué trata “Avatar 2”?

Esto indica la sinopsis oficial: “Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: la forma del agua’ comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que los persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que soportan”.