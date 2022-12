“Los Simpson” no solo es una de las series animadas más divertidas, sino también de las más curiosas. Más allá de sus polémicos episodios y sorprendentes predicciones —que incluyen hasta una sobre el ganador de Qatar 2022—, la ficción creada por Matt Groening también ha hecho ocurrentes alusiones a Perú y su cultura. ¿En qué episodios se realizó referencia al país?

El pájaro y Machu Picchu

Episodio: “Lost Verizon”. Para despistar a sus padres, Bart pega su nuevo teléfono a la pata de un ave. Cuando Lisa rastrea con su laptop el GPS del dispositivo de su hermano, descubre que el pájaro estaba migrando hacia Machu Picchu.

El lago Titicaca

Episodio: “The old man and the ‘C’ student”. Cuando se revela dónde está pasando sus vacaciones el superintendente Chalmers, se nos cuenta que es en el lago Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia.

Vacaciones en Machu Picchu

Episodio: “Mom and pop art”. Marge se decepciona con Homero tras sus acciones y, cuando este le pregunta por qué, este supone que se debe al viaje que llevó a cabo a Machu Picchu con Barney.

La vicepresidenta del Perú y un cuy

Episodio: “La guerra del arte”. Lisa regresa de sus vacaciones en Perú con su familia y compra un cuy. A fin de hacerlo sentir a gusto, le prepara un pequeño espacio con pasto peruano, un tapete inca y una foto de la exvicepresidenta del Perú Marisol Espinoza.

Springfield, la nueva Lima

Episodio: “There’s something about marrying”. Cuando el alcalde propone a Springfield cambiar el nombre de la ciudad para atraer turistas, Lenny propone el nombre de la ciudad de Lima, Perú.

"Los Simpson" han mencionado a Perú en reiteradas ocasiones, provocando más de una risa a sus fans peruanos. Foto: Disney

Sapo guerrero del Perú

Episodio: “Brake my wife, please”. Marge se ve obligada a transportar a Bart y Milhouse a la escuela. Ahí, ambos se dan cuenta de que están llevando el mismo animal como proyecto escolar: un sapo guerrero del Perú.

Música peruana

Episodio: “Home away from Homer”. Lisa escucha la radio cuando de pronto empiezan a tocar en vivo una canción peruana con un “banjo en extinción”. Asimismo, vemos que, desde el estudio, el músico viste prendas con rasgos andinos.