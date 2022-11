“Rick y Morty” (anteriormente disponible en Netflix) está por regresar a HBO Max con sus nuevos capítulos. La serie de Adult Swim, creada por Justin Roiland y Dan Harmon, puso en pausa sus emisiones hace algunas semanas y, tras el ferviente pedido de los fans, ya está lista para retomar su trama en el streaming. ¿Qué vendrá para los protagonistas? Un nuevo adelanto anticipa más acción y caos multiversal.

Avance del capítulo 7

¿Qué pasó en el último episodio de “Rick y Morty 6″?

Titulado “Mundo JuRícksico”, el capítulo 6 de “Rick y Morty 6″ mostró la llegada de dinosaurios a la Tierra. Contrario a lo que solemos pensar, estas criaturas son de inteligencia avanzada y, de hecho, son la razón de que otros planetas se hayan logrado desarrollar.

De esa manera, proponen a representantes de diferentes gobiernos que dejen todo en sus manos (o en sus patas) para que disfruten de un nuevo estilo de vida. Así se da: ya no hay hambruna, no existe el dinero, no hay guerras y otros idílicos conceptos que llegan a hartar a Rick.

Eventualmente, el anciano planea deshacerse de los dinosaurios, por lo cual sigue su rastro en otros planetas, debido a que podrían estar ocultando algo detrás de esa perfecta fachada de salvadores. Si bien no hay nada extraño, descubre que ellos son buenos, pero atraen meteoritos a cada lugar donde llegan.

Con ello, convence a los animales que dejen la Tierra y todo vuelve al caos habitual. Rick recupera su pistola interdimensional y se prepara para próximas aventuras junto a Morty.

¿A qué hora se ESTRENA el capítulo 7 de “Ricky y Morty 6″'?

Si resides en el Perú, podrás sintonizar “Rick y Morty 6″, capítulo 7 este 20 de noviembre, a partir de las 10.00 p. m. Aquí te dejamos más horarios, según tu país.

Colombia, México y Ecuador: 10.00 p. m. del 20 de noviembre

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 11.00 p. m. del 20 de noviembre

Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a. m. del 21 de noviembre.

¿Dónde ver ONLINE el nuevo episodio de “Rick y Morty 6″?

Para ver el nuevo capítulo de “Rick y Morty 6″ o el resto de capítulos completos, es necesario tener una suscripción activa a HBO Max, pues ese el servicio de streaming que alberga la serie en Latinoamérica, tras su salida de Netflix.

También puedes acceder a los episodios a través de la web oficial de Adult Swim, en donde puedes encontrar varios de ellos totalmente gratis.

La serie de televisión "Rick y Morty" fue creada por Justin Roiland y Dan Harmon. Foto: Adult Swim

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 6 de “Ricky Morty”?

La temporada 6 de “Rick y Morty” cerrará su ciclo con un total de 10 capítulos.