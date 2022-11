¡No solo Netflix! Disney+ anuncia nuevo plan con publicidad y confirma aumento de precio

Netflix, el aún gigante del streaming, anunció un cambio en sus planes de suscripción para los próximos meses. En pocas palabras, ahora habrá la posibilidad de pagar menos, aunque con el gran ‘pero’ de ver publicidad. No obstante, no es el único streamer que ha optado por esta salida: Disney Plus se suma al barco de los arreglos y también incluirá contenido comercial. Sin embargo, tendrá un detalle en particular que no a todos les gustará.

La suscripción de menor costo y con anuncios llegó a Latinoamérica iniciando por México, pero usuarios de Perú se preguntan cuanto estará en el país. Foto: composición LR/Netflix/difusión

¿Cuánto costará ahora Disney Plus?

De acuerdo con un reporte del portal Business Insider España, Disney Plus elevará el precio de su plan base. Se US$ 8 mensuales, pronto costará US$ 11. Esto también se verá reflejado en la contratación anual del servicio, pues ahora estará valorizado en US$ 110 (antes US$ 80).

Este aumento sustancial tiene un culpable: el plan con publicidad. Sí, tal como lo viene implementando Netflix, el streamer de ‘La casa del ratón’ también incluirá comerciales a lo largo de la reproducción de su contenido; es decir, si ves una película o una serie, te toparás con pausas de contenido externo.

Disney Plus ahora tendrá anuncios, pero será más barato que su nuevo plan base. Foto: composición LR/Disney/Teh meme Wiki

Si bien podrías pensar que esta modalidad costará menos, la verdad es que no. Básicamente, estarás pagando lo mismo que siempre, solo que ahora tendrás publicidad. Pero ‘es más económico’ si lo comparas con el nuevo costo del plan básico.

Después de haberte dado aquella información, tenemos que hacer una pequeña aclaración: estos cambios se aplicarán, por el momento, en Estados Unidos. ¿Cuándo? Desde el 8 de diciembre de este año.

Aun así, se espera que las modificaciones se apliquen en más regiones paulatinamente. Al Perú podría llegar en el primer trimestre del 2023.