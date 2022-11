Netflix, Amazon y una guerra sin tregua por el mejor streaming: ¿cuál invierte más dinero?

A medida que pasa el tiempo, las plataformas de streaming siguen apostando cada vez más por invertir cantidades multimillonarias en sus producciones para destacarse como el mejor servicio de video bajo demanda. Basta con solo ver cuánto ha costado hacer “Los anillos de poder” para Amazon Prime Video o las grandes cifras que invirtió HBO Max con cada episodio de “House of the dragon”.

Con Netflix a punto de estrenar la polémica “The crown” y Disney+ que no para de extender los universos de Marvel y Star wars, queda claro que estamos presenciando una guerra del streaming.

Sobre todo este panorama digital, conversamos con el especialista Felix García, profesor de la facultad de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC.

García señala que “en este momento hay una competencia por tener el mejor contenido, las series más impactantes, a los actores más reconocidos, puesto que ello permite tener más suscriptores” .

Las plataformas que más invierten

Amazon Prime Video es la plataforma que más ha invertido este año: nada menos que 58 millones de dólares por capítulo en la serie “El señor de los anillos: los anillos de poder”.

Fanáticos en Twitter se quejaron de la diversidad del elenco de Los anillos de poder, en especial de la princesa enana Disa. Foto: composición LR/Vanity Fair

“Amazon está gastando mucho dinero, cifras bastante altas e incluso yendo a pérdidas por ahora”, explica García. “De alguna forma, el no haber llegado a esos estimados, que ellos tenían proyectados, sí les genera inquietudes”.

Le sigue Netflix con “Stranger things” (30 millones de dólares) y “The crown” (15 millones de dólares). HBO Max no se queda atrás con “House of the dragon”, la cual asciende a 20 millones de dólares por episodio.

Disney+ y la era de la diversificación

Este año, Disney+ también sufrió la mala acogida de “Lightyear” en su plataforma. Asimismo, fue una etapa de diversificación e inclusión respecto a sus series de Marvel.

"She-Hulk" 1x6 estrena en Disney+ este jueves 22 de septiembre y podría traer de vuelta a Daredevil. Foto: Disney+

Sobre esta etapa del MCU, García indica: “Yo creo que es un riesgo que asumen, porque ellos saben que hay un fandom que ya tiene una forma de consumir esas narrativas. Sin embargo, también abren la posibilidad de tener más apertura”.

Cree que “el hecho de poner latinos y de darle más fuerza a la posición de la mujer es también la búsqueda de incorporar otros públicos, porque ellos saben que tienen que crecer”.

La fórmula Netflix

La N roja siempre se caracterizó por sus series, las cuales se lanzaban por temporadas completas. Esto es algo que la diferencia, por ejemplo, de HBO Max, que este año lanzó exitosamente capítulos semanales de “House of the dragon”.

Netflix ya ha activado una suscripción barata que contiene anuncios y apuesta por ser la próxima fórmula de la plataforma. Foto: Andro4all

García opina que las plataformas buscan “capturar a un público y mantenerlo ahí, expectante de lo que va a venir”, sea cual sea la fórmula. Ya sea que se trate de un estreno semanal o de una temporada completa, todo se resume a enganchar.

“Básicamente, las fórmulas que están aplicando es para mantener a su audiencia el mayor tiempo posible, porque hay una cantidad de capítulos y cada uno es costoso”, especifica.

El futuro del streaming

Félix cree que al día de hoy “cada usuario debe tener dos o tres plataformas como mínimo y es la nueva forma de consumo”. Además, considera que el cable se está haciendo cada vez más obsoleto.

"She-Hulk", "The Sandman", "Andor" y "House of the dragon" estrenan sus primeras temporadas este mes de agosto. Foto: composición/Netflix/HBO Max/ Disney+

“Lo que habría que ver es si en algún momento habrá una especie de canalizador para todas esas plataformas”, describe el docente sobre el futuro del streaming.

“Los tiempos cambian, los de trabajo y ocio. Entonces, la gente termina viendo contenido por YouTube o sus plataformas alternativas”, añade. “En algún momento, el espectador debe poder controlar su propia programación”.