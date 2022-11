“House of the dragon” no regresará posiblemente hasta 2024, pero en lo que esperamos a que salga la segunda temporada, se han revelado varios detalles de sus primeros 10 episodios. Recientemente, uno de los artistas a cargo de la escena del aborto de Rhaenyra (Emma D’Arcy), mostró fotos inéditas de la maqueta del feto de Visenya Targaryen.

Tal y como se muestra en el último capítulo de la primera temporada, Rhaenyra esperaba una bebé de su tío y esposo Daemon. Pero al enterarse de la muerte de su padre y la guerra que se avecina, entra inesperadamente en labor de parto antes de tiempo.

Fragmento de la escena donde Rhaenyra pierde a su bebé. Foto: captura de HBO Max

Para empeorarlo todo, no acepta ayuda de las parteras en Rocadragón, así que termina sola, dando a luz, finalmente, a un feto muerto.

Las fotos inéditas de Visenya

Barrie Gower, diseñador de maquillaje prostético que trabajó en la serie junto a todo un equipo, ha revelado una fotografía oficial del bebé de silicona que crearon para la escena.

Bebé de silicona hecho para la escena. Foto: Instagram/Barrie Gower

Cabe resaltar que en la serie no se alcanza a ver bien su rostro, pues estaba completamente cubierto en sangre. Pero con la revelación del artista en redes sociales, ahora los fans pueden ver un poco más.

Espalda del muñeco de silicona de Visenya Targaryen. Foto: Instagram/Barrie Gower

Esta bebé, según los libros, se llama Visenya Targaryen y fue la única hija y último vástago de Rhaenyra. Al igual que sucede en la serie, esta también muere en su nacimiento.

En el perfil de Gower también se pueden encontrar más muñecos de silicona creados para la serie, tales como el rostro del rey Viserys, la cabeza cortada de Vaemond Velaryon y un modelo del dragón Vhagar.