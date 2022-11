Cine y series 01 NOV 2022 | 11:43 h

“The last of us”: HBO Max revela fecha de estreno por accidente, ¿cuándo ver el capítulo 1?

Una de las grandes series más esperadas de la plataforma no tardará mucho en llegar. Pedro Pascal y Bella Ramsay debutarán como Joel y Ellie a inicios de 2023.

"The last of us", la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, se estrena en enero de 2023. Foto: composición/HBO Max