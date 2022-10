“House of the dragon” y la escena de “GOT” sobre mito Targaryen: ¿qué dijo Arya de Aegon?

La primera temporada de “House of the dragon” llegó a su final con una alta dosis de drama. La Casa Targaryen empezará una guerra civil y los 13 dragones de la serie empezarán a pelear. Con base en lo anterior, algo que ha llamado mucho la atención es la relación entre las bestias voladoras y sus respectivos jinetes, algo que inició mucho antes de la historia que adapta la serie de HBO Max y que se menciona en una escena de “Game of thrones”.

Se trata de una escena que ocurre en el capítulo 7 de la segunda temporada de “Juego de tronos”. En ella, vemos una conversación importante entre Arya Stark y Tiwyn Lannister.

Aegon ‘El Conquistador’ y la quema de Harrenhal

Tiwyn le explica a la menor que durante la época de la Conquista, Aegon ‘El Conquistador’ montó a Balerion (el dragón más grande de toda la historia) y destruyó la gran fortaleza de Harrenhal luego de que Harren ‘el Negro’ se rehusara a unirse al Targaryen.

“Harren y sus hijos ardieron vivos dentro de estas paredes. Aegon Targaryen cambió las reglas, por eso cada ser vivo conoce su nombre 300 años después de su muerte ”, menciona el mayor de la casa Lannister.

Pero Arya, que sabe historia por su padre Ned Stark, le comenta algo importante: “Aegon y sus hermanas. No solo Aegon montó a su dragón, fueron Rhaenys y Visenya también” .

Aegon Targaryen junto a sus dos hermanas y esposas, Rhaenys y Visenya. Foto: Hielo y Fuego Fandom

Esto se refiere a la historia de Aegon ‘El Conquistador’, quien se casó con sus dos hermanas: Rhaenys, quien montó a Meraxes y Visenya, quien montó a Vhagar (el dragón más grande que vemos en “House of the dragon”).

Belarion, el dragón de Aegon 'El Conquistador' y el más grande de toda la historia de Westeros. Foto: Hielo y Fuego Fandom

El mito Targaryen y los dragones

La quema de Harrenhal marcó un antes y un después. El lugar era la fortaleza más grande de todo Westeros, con grandes torres y hasta 35 salones. Se construyó para soportar ataques por tierra de hasta 1 millón de hombres.

El cráneo de Balerion aparece en el primer episodio de "La casa del dragón", cuando Rhaenyra y Viserys hablan sobre su sucesión. Foto: HBO Max

Pero cuando Aegon montó a Balerion y fue al castillo, lo quemó con tanta facilidad que el mensaje quedó bien claro: ir en contra de un Targaryen montado en su dragón es cavar tu propia tumba .

Así, durante la Guerra de la Conquista, ‘El Conquistador’ logró unir a los siete reinos y fundó la Fortaleza Roja, donde nombró como capital a Desembarco del Rey.