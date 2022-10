Tal como se hizo en “Game of thrones”, la adaptación de “House of the dragon” para HBO Max llegó con un largo listado de personajes, tanto para la casa Targaryen como para los Hightower. Como se sabe, Viserys se casó con Alicent y tuvieron a Aegon II, Aemond y Helaena. Sin embargo, aquellos que leyeron los libros de George R.R. Martin, saben que existe un cuarto heredero: Daeron.

No obstante, solo porque no haya sido mostrado, no quiere decir que no exista. De hecho, el propio autor explicó las razones para la ausencia del joven príncipe.

El dolor de Rhaenyra marcó el final de "House of the dragon 1" y sentó las bases de la guerra por el Trono de Hierro. Foto: captura de HBO Max

¿Quién es Daeron Targaryen?

Daeron Targaryen es el hijo menor de Viserys con Alicent. Él nació cuando Rhaneyra iba a tener a su primer muchacho, por lo cual es contemporáneo con Jacaerys.

Después de ocho capítulos, aún nos han revelado quién lo interpretará y, por si fuera poco, fue totalmente ignorado en la narrativa de esta primera temporada.

Daero Targaryen es el cuarto hijo de Viserys con Alicent. Foto: Wiki of nerds

¿Dónde está Daeron y por qué no sale en “House of the dragon”?

George R. R. Martin, a través de un post en su blog (vía Collider), reconoció que, efectivamente, Daeron existe en el mundo televisivo de “La casa del dragón” . En ese sentido, reveló dónde estuvo todo este tiempo y por qué no aparece en el programa.

“Creo que (el showrunner) Ryan (Condal) ha manejado muy bien los ‘saltos’, y me encantan tanto las versiones jóvenes de Alicent y Rhaenyra como las adultas, y las actrices que las interpretan. A decir verdad, tenemos un reparto increíble, y me encantan todos ellos”, inició Martin en su mensaje.

“Desearía que hubiéramos tenido más tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin, el matrimonio de Daemon y Laena y su estancia en Pentos, el nacimiento de varios y diversos hijos (y sí, Alicent le dio a Viserys cuatro hijos, tres y una hija, su hijo menor Daeron está en Ciudad Vieja, simplemente no tuvimos tiempo de incluirlo en esta temporada), y todo lo demás que tuvimos que omitir? Claro que sí”, agregó.

George R. R. Martin publicó información importante sobre el futuro de "House of the dragon" y los libros de "Canción de hielo y fuego". Foto: composición/ScreenRant/HBO Max

Un personaje clave

No obstante, con el anuncio de la segunda temporada de “House of the dragon”, se espera que Daeron se convierta en un personaje clave. Ello debido a que, según se retrata en los libros, ayudó en las primeras batallas de los Verdes durante la Danza de dragones, con lo cual desestabilizó a Rhaenyra y a sus aliados por mucho tiempo.