“House of the dragon”: ¿qué pasó con la bebé de Rhaenyra? Explicación de traumática escena

Otra fuerte escena de nacimiento puso en tensión a fans de “House of the dragon”. Esta vez, Rhaenyra es la protagonista. ¿Qué significa la secuencia del parto?

"House of the dragon" ha dejado impactados a los fans, no solo por la muerte de Lucerys, sino también por el parto de Rhaenyra. Foto: composición LR/HBO Max