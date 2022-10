El episodio final de “House of the dragon” llegará esta noche a HBO Max luego de una importante filtración con spoilers del capítulo 10. Pero antes de que la guerra civil llamada “La danza de los dragones” estalle, hay un cruel acontecimiento relacionado con Aemond Targaryen que, al igual que en los libros de George R. R. Martin, podría convertirse en una de las escenas más sanguinarias del mundo de “Game of thrones”. ¿Qué es sangre y queso?

Desde aquí en adelante habrá FUERTES SPOILERS del final de temporada y de lo que podría suceder en la segunda.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

La muerte de un joven Targaryen

Tal como sucede en el libro “Fuego y sangre”, cuando Aemond Targaryen y Lucerys Velaryon son enviados a Bastión de Tormentas para pedir la ayuda de Lord Borros Baratheon en la guerra, llega la muerte de un jinete y su dragón.

Lucerys y Arrax son vencidos por Aemond y Vhagar en un pela rápida e injusta. Foto: composición/HBO Max/House of Wiki/

Tras la negativa del rey, Lucerys monta a su pequeño dragón Arraxes para salir rápidamente del lugar, pero Aemond sube al gigantesco Vhagar para perseguirlo.

Finalmente, el príncipe Targaryen asesina a su sobrino (hijo de Rhaenyra) en un evento denominado “Ojo por ojo”. Vhagar le muerde el cuello a Arraxes y lo decapita, mientras el Velaryon menor cae desde lo alto hacia el mar y muere.

Sangre y Queso

Ante el suceso anterior, Daemon le promete a Rhaenyra cobrar venganza por la muerte de su hijo. Y es aquí donde entra el tema de Sangre y Queso , dos personajes peculiares: el primero, un asesino a sueldo; el segundo, un cazador de ratones.

Ilustración de Sangre y Queso. Foto: captura de Youtube/Wizarding Channel

Daemon manda una carta a la Fortaleza Roja alegando que aplicaría “un hijo por hijo” tras el asesinato de Lucerys. Así, contacta a Mysaria alias ‘Gusano Blanco’, su exesposa, pues conoce los secretos del castillo.

De tal manera, Sangre y Queso son mandados a matar a uno de los hijos de Helaena , quien estaba casada en ese momento con su hermano, el rey Aegon Targaryen.

Helaena Targaryen en "House of the dragon". Foto: HBO Max

Ambos se infiltran en la Fortaleza Roja y llegan hasta la recámara de Alicent. La amordazan y esperan a que Helaena y sus dos hijos entren en la habitación.

Helaena es obligada a decidir entre la muerte del menor, Maelor y el mayor Jaehaerys. Pensando en que su hijo de 6 años no entendía nada y era el mal menor, ella elige que muera el más joven.

Sangre y Queso infiltrados en la Fortaleza roja con los hijos de Helaena Targaryen. Foto: captura de Youtube/Wizarding Channel

Queso le perdona la vida al niño y le dice que recuerde ese momento para cuando crezca, pues su madre eligió su muerte. Acto seguido, Sangre decapita a Jaeharys, matando así al heredero e hijo mayor del rey.

Los asesinos se llevan la cabeza. Posteriormente, Sangre es capturado, pero Queso, que conocía todas las entradas secretas del castillo, logra escapar. Eso sí, Aegon ordena que todos los cazadores de ratones sean sacrificados.

¿Qué pasará en el episodio final de “House of the dragon”?

En el episodio final de “House of the dragon” veremos a Rhaenyra y Daemon enfrentar la polémica coronación de Aegon. Asimismo, Luke y Jace serán enviados a una misión especial que traerá un intenso drama sobre una tormenta.