Ver “House of the dragon”, capítulo 10 ONLINE: ¿dónde puedo sintonizar el EPISODIO FINAL?

VER el capítulo 10 de “House of the dragon” EN VIVO | “House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max para expandir más el universo ficticio de George R. R. Martin en la pantalla chica. El décimo capítulo, el final de la temporada, llega hoy. ¿Satisfacerá a los fans?

Pronto podrás ver la ‘Danza de los dragones’: aquí te dejamos todos los detalles sobre el lanzamiento del episodio 10 en la plataforma de streaming.

Tráiler de “House of the dragon” 1x10

Mira aquí el trailer del final de la temporada de “House of the dragon”.

Horario de “House of the dragon” por países

Estos son los horarios para ver “House of the dragon” en latinoamérica:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Cómo ver “House of the dragon” EN VIVO GRATIS?

“House of the dragon” se encuentra disponible en HBO Max. En la misma plataforma de streaming se encuentra su predecesora “Game of thrones”.

"House of the dragon" sufre una filtración importante del último episodio de su primera temporada, ¿logrará HBO borrar el 1x10 sin spoilear a más fans? Foto: composición/HBO Max

¿Qué pasó en el capítulo 9 de “House of the dragon”?

Hacia el final de “La casa el dragon” 1x09, Rhaenys, la prima de Viserys, es arrastrada por la multitud a la coronación de Aegon, pero nadie ha notado que es ella, puesto que se mantuvo escondida. No obstante, llega un momento en el que logra escabullirse para buscar a su dragón.

En ese sentido, justo cuando el pueblo vitorea a su nuevo gobernante, la celebración se interrumpe por los gritos de la bestia jineteada por Rhaenys. La princesa, de hecho, se pone frente a frente de los Verdes y, aunque muchos lo pensaron, no ordenó el Dracarys. En su lugar, tuvo una mirada de misericordia y salió del lugar al surcar los aires.

Actores y personajes de la primera temporada de “La casa del dragón”

Personajes de "La casa del dragón". Foto: HBO