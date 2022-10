¿A qué hora se estrena el capítulo final de “House of the dragon” en HBO Max?

Luego de nueve capítulos, “House of the dragon” llegará a su final. Con Rhaenyra Targaryan como la heredera al trono de hierro, ella y los líderes de las casas que la apoyan pensaron que tomaría el mando tras la muerte de Viserys, pero las cosas no fueron así.

Como vimos en el capítulo 9, la muerte del rey provocó que los verdes se pongan en marcha. Alicent Hightower, esposa de Viserys, convencida de que escuchó al monarca decir que Aegon debía ser rey, colocó a su hijo como su sucesor en el trono.

"House of the dragon" y la escena de Rhaenys que gustó a los fans. Foto: composición/HBO Max

Mientras creía que su reinado era definitivo, Rhaenys Targaryen, quien logró recuperar a su dragón, llegó hasta Rhaenyra para advertirle lo que estaba por suceder. Ella y Aemon están listos para luchar contra los usurpadores.

Tráiler del capítulo 10 de “House of the dragon”

Hora de estreno de “House of the dragon” 1x10 en Perú y el resto de Latinoamérica

A continuación, te compartimos los respectivos horarios para ver el capítulo final de “La casa del dragón”, el cual llega a HBO y HBO Max el domingo 23:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador y Perú ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Qué pasará en el capítulo 10 de “House of the dragon”?

En el avance se ve que la princesa Rhaenys Targaryen llega volando en su dragón hasta donde está Rhaenyra. Tras contarle sobre la muerte de su padre, ella le advierte que los verdes llegarán por ella, pero sobre todo por sus hijos.

Rhaenyra y Aemon Targaryen en "House of the dragon" 1x10. Foto: HBO Max

Daemon le dice que jamás se arrodillará ante un Hightower y le manifiesta a su esposa que le han robado su derecho de nacimiento, es decir, el ser la poseedora del trono de hierro.