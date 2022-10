“House of the dragon” 1x10: ¡Cuidado! Advierten filtración y fans están divididos por spoiler

Se ha filtrado el episodio final de “House of the dragon” y las redes sociales han explotado con toda la información revelada. El capítulo 10 de la primera temporada del show de HBO Max ha corrido la misma suerte que “Game of thrones” y no ha podido mantener guardados los secretos hasta el día de su emisión.

Este desenlace iba a llegar por televisión y streaming este domingo 22 de octubre, pero todo indica que HBO habría sido víctima de una violación de seguridad.

Las reacciones a este lamentable acontecimiento han dividido a los fanáticos entre los que prefieren no ver ni juzgar nada antes de tiempo y los que critican lo que sucederá en el cierre.

Imagen promocional del episodio 10 de "House of the dragon". Foto: House of the dragon/Facebook

El hecho inició en Reddit y fue rápidamente propagado en Twitter. Lo único que se puede decir sin hacer spoiler es que el capítulo mostrará la reacción de Rhaenyra tras la polémica coronación de Aegon.

La respuesta de HBO

De acuerdo con Variety, HBO ya está al tanto del problema y está tomando medidas al respecto para evitar la propagación ilegal de su contenido.

“HBO está monitoreando y sacando agresivamente estas copias de internet. Estamos decepcionados de que esta acción ilegal haya interrumpido la experiencia de visualización de los fanáticos leales del programa”.

El episodio final de “La casa del dragón” llega a HBO y HBO Max este domingo 23 de octubre.