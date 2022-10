“House of the dragon”: ¿por qué Rhaenys no quemó a ‘Los verdes’ ni dijo “dracarys”?

El capítulo 9 de “House of the dragon” llegó a HBO Max y ha emocionado mucho con su escena final. Rhaenys Targaryen, montada en Meleys, irrumpe en medio de la polémica coronación de Aegon Targaryen, y justo cuando tiene la oportunidad de quemar a todos ‘Los verdes’, decide no hacerlo. ¿Por qué la princesa no dijo “dracarys” y les perdonó la vida a sus enemigos?

La respuesta la tiene Sara Hess, guionista del noveno episodio de “La casa del dragón”, quien ha explicado las razones detrás de las acciones de ‘La reina que nunca fue’ en una entrevista con The Hollywood Reporter.

¿Por qué Rhaenys no mata a ‘Los verdes’?

De acuerdo con Hess, existen cuatro razones: una cuestión de pertenencia dentro de todo el conflicto bélico, un tema relacionado con el honor que tiene la princesa, una pequeña empatía vinculada al rol de madre y un mero asunto de guion.

No es su pelea

“Creo que ella simplemente no puede hacerlo. No es su guerra. La pelea es entre estos dos lados y ella no está en ahí. Ella no siente que sea ella la que entre y haga eso”, explicó la guionista respecto a Rhaenys.

El poder del guion

Pero Hess también sabe que, si la princesa hubiese dicho “dracarys”, la serie habría acabado en el próximo capítulo y no habría más “House of the dragon”.

Rhaenyra Targaryen volverá a aparecer en el episodio final de "House of the dragon". Foto: HBO Max

“Pero usted está en lo correcto. Si hubiera incinerado a todos, se acabó el juego, Rhaenyra gana y hemos terminado aquí. El costo es enorme”, señaló.

De madre a madre

Asimismo, Sara comentó que el momento en que Rhaenys “mira a Alicent a los ojos” y “camina frente a su hijo para protegerlo” es uno de “una madre a otra”.

Rhaenys y Alicent tienen un interesante diálogo en el que dejan en claro sus posiciones frente a la corona. Foto: HBO Max

El honor por delante

Con base en lo anterior, también comentó: “Rhaenys está enojada; pero, en su escena anterior con Alicent, la respetó, incluso si no está de acuerdo con ella. Entonces, ella no va a matar a otra mujer así”.

¿Cuándo termina “La casa del dragón”?

“La casa del dragón” llegará al final de su primera temporada el próximo domingo 23 de octubre por HBO Max.