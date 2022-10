“House of the dragon” ha estrenado su capítulo 9 en HBO Max. La serie de televisión, precuela de “Game of thrones”, va acercando poco a poco a los espectadores a la sanguinaria Danza de dragones, la guerra en la que los Verdes y los Negros se enfrentarán por su derecho al Trono de Hierro. De hecho, los primeros indicios de este enfrentamiento llegaron con la coronación de Aegon.

Como se sabe, Alicent y el rey Viserys tuvieron un confuso diálogo, que la reina interpretó como la última decisión de su esposo. Por ello, ha estado muy alerta a cualquier decisión que se tome en King’s landing, razón por la que ha tenido en Lord Larys una especie de confidente.

Sin embargo, las conversaciones entre ambos se tornaron un tanto extrañas en el episodio 9 de “La casa del dragón”, pues no solo era lo que hablaban, sino el precio que ella tuvo que pagar a cambio de información.

La incómoda escena entre Alicent y Larys

Alicent está preocupada porque, casi desde las sombras, su padre, Otto Hightower, ha estado planeando el ascenso de Aegon al trono. Por ello, Larys le comenta que Lord Mano se entera de muchas cosas, gracias a una red de espías.

No obstante, por cada dato que la reina recibe, debe mostrar sus pies. Así, alimenta el fetiche del extraño Lord ‘consejero’, quien al final termina masturbándose ante la incómoda mirada de Su Majestad. Como era de esperarse, los espectadores también se han sentido perturbados por la secuencia. A continuación, te dejamos algunas reacciones.

