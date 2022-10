Fans o no de “Game of thrones”, no hay duda de que “House of the dragon” ha atrapado a miles de espectadores con su trama llena de acción y venganza. El capítulo 9 de la serie de televisión se acaba de estrenar en HBO Max y, como era de esperarse, vimos señales más acentuadas de la inevitable llegada de Danza de dragones, la sanguinaria guerra en la que los Negros y Verdes lucharán por su derecho al trono.

(A partir de aquí, vienen muchos spoilers). El más reciente episodio confirmó la muerte de Viserys, por lo cual la historia se centró en Alicent y los que forman parte de su bando. Como se sabe, la reina malinterpretó el último mensaje de su esposo y, a como dé lugar, quiere que Aegon sea coronado como rey.

Aegon ha sido coronado como el nuevo rey. Foto: captura de HBO Max

De ese modo, salió a la luz que, por mucho tiempo y a escondidas de su hija, Otto Hightower estuvo armando una campaña para que su nieto sea el próximo monarca de Los 7 reinos, lo que se llegó a concretar. Ello pese a que Rhaenyra (quien no sabe que su padre ha fallecido) es la legítima heredera al Trono de Hierro.

La escena de “House of the dragon” que ha explotado en redes

Hacia el final de “La casa el dragon” 1x09, Rhaenys, la prima de Viserys, es arrastrada por la multitud a la coronación de Aegon, pero nadie ha notado que es ella, puesto que se mantuvo escondida. No obstante, llega un momento en el que logra escabullirse para buscar a su dragón.

En ese sentido, justo cuando el pueblo vitorea a su nuevo gobernante, la celebración se interrumpe por los gritos de la bestia, jineteada por Rhaenys. La princesa, de hecho, se pone frente a frente de los Verdes y, aunque muchos lo pensaron, no ordenó el Dracarys. En su lugar, tuvo una mirada de misericordia y salió del lugar al surcar los aires.

Con ello en mente, los espectadores creen que, de haber lanzado un Dracarys, la esposa de Lord Corlys pudo haber acabado con el acto ilegítimo y, en consecuencia, Danza de dragones habría tomado otra dirección. A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de la escena viral.

Fan de "House of the dragon" cree que Rhaenys le dio el final perfecto al capítulo 9. Foto: captura de Twitter

Fan de "House of the dragon" opina que Rhaenys actuó como una verdadera reina. Foto: captura de Twitter

Fan de "House of the dragon" opina que Rhaenys tuvo que haber ordenado el Dracarys. Foto: captura de Twitter

Espectador de "House of the dragon" opina que Rhaenys pudo haber acabado con cualquier indicio de guerra si su dragón hubiera lanzado una llamarada contra los Verdes. Foto: captura de Twitter