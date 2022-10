“House of the dragon” ha estrenado su capítulo 8 en HBO Max. Con cada episodio, la serie de televisión se acerca peligrosamente a Danza de Dragones, la sanguinaria guerra entre Los Negros y Los Verdes que terminará por sepultar a la dinastía Targaryen. Debido a que “La casa del dragón” es una precuela de “Game of thrones”, no es un secreto que nuestros queridos protagonistas encontrarán la muerte eventualmente.

De hecho, el deceso de Rhaenyra fue mencionado en uno de los capítulos de “Juego de tronos”, pero ¿qué sucederá con Alicent Hightower? En este caso, su cruel destino no se menciona en la producción, pero sí en el libro “Fuego y sangre”, de George R. R. Martin.

George R. R. Martin publicó información importante sobre el futuro de "House of the dragon" y los libros de "Canción de hielo y fuego". Foto: composición/ScreenRant/HBO Max

Historia de traición y venganza

Tanto en la obra como en “La casa del dragón”, Danza de Dragones se desata por una causa casi única: la sucesión al Trono de Hierro. Así, tras el fallecimiento del rey Viserys, se suponía que Rhaenyra iba a ascender al poder y, por ende, su descendencia. Hasta ahí se ha mostrado en la serie.

En ese sentido, el libro anticipa la brutal historia que continuará. Así, Alicent, guiada por su padre Otto Hightower hará campaña para que sea su hijo Aegon II quien asuma el rol de rey. Incluso llega a casarlo con Helaena, con lo cual los hermanos reforzarían los lazos políticos y sanguíneos en Desembarco del Rey.

Lo que sigue es un enfrentamiento lleno de ‘ojo por ojo, diente por diente’. De esa manera, Los Verdes asesinan a Lucerys (hijo de Rhaenyra) y los Negros se encargan de hacer justicia al matar a más miembros del clan adverso.

La versión adulta de Alicent, interpretada por Olivia Cooke, llegó a "House of the dragon" en el capítulo 5. Foto: HBO Max

¿Cómo muere Alicent Hightower?

Eventualmente, luego de que concluyera Danza de dragones, la nieta de Alicent, Jaehaera, se casó con Aegon III (hijo de Rhaenyra). La unión no fue bien vista por la que alguna vez fue la reina y fue puesta tras las rejas.