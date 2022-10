“House of the dragon” estrenará su capítulo 9, el penúltimo de la primera temporada, y se podrá ver en HBO Max. El spin-off de “Game of thrones” es de lo más visto del momento y pronto decidirá el destino de Alicent Hightower, el del rebelde Daemon Targaryen y de toda la Casa Targaryen.

Por ello, en la siguiente nota te contamos qué esperar del próximo capítulo y todo lo que necesitas saber para no perdértelo: hora de estreno, cómo verlo online y más.

¿Qué pasará en el capítulo 9 de “House of the dragon”?

En el noveno capítulo de “La casa del dragón” veremos lo que ocurre con el reino tras la muerte del rey Viserys Targaryen. Tanto Alicent como Rhaenyra jugarán sus cartas para sentarse en el Trono de hierro.

¿Cuándo se estrena “House of the dragon” 1x9?

El episodio 9 de “House of the dragon” se estrena este domingo 16 de octubre y será el penúltimo capítulo de la primera temporada de la serie de HBO y HBO Max.

House of the Dragon. Foto: archivo La República.

¿A qué hora ver el nuevo episodio de “House of the dragon” según mi país?

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala: 7.00 p. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO “House of the dragon”, capítulo 9?

Puedes seguir EN VIVO “House of the dragon” a través de la señal de TV en HBO y por streaming en HBO Max. Ambos estrenan el nuevo episodio a las 8.00 p. m. en simultáneo.

El final del episodio 8 de "House of the dragon" es un factor clave para lo que se viene en la serie spin-off de "Game of thrones". Foto: captura de HBO Max

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” cuenta la historia de la Casa Targaryen, 170 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y mucho antes de los hechos de “Game of thrones”. La serie adapta el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, en el que la familia de cabello plateado inicia una terrible guerra civil que afecta a su propio linaje y el futuro de Westeros.