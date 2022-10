Disney+ luego de “She-Hulk”: ¿qué series de Marvel siguen ahora y cuándo se estrenarán?

“She-Hulk” estrenó su capítulo 9 en Disney+, el último de su polémica primera temporada. Pese a los comentarios divididos, el final tuvo una recepción mayormente positiva. ¿Qué sigue ahora para la plataforma de streaming? Te contamos cuáles son las próximas series de Marvel y cuándo se estrenarán.

Si este año 2022 no te convenció mucho en cuanto a series, es posible que no quieras perderte la siguiente información.

Próximas series de Marvel 2022-2023

El especial de los Guardianes de la galaxia (diciembre 2022)

La próxima en la lista no es necesariamente una serie, sino un especial. Se trata de “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”, una especie de mediometraje con temática navideña que estará conectado con la tercera película de “Guardianes de la galaxia”.

"Guardianes de la Galaxia: especial de navidad" tendrá diversos personajes nuevos en el UCM, según James Gunn. Foto: composición/Marvel Studios

“What if...?” temporada 2 (inicios de 2023)

Respecto a las animaciones, la siguiente será “What if...?”, que a inicios de 2023 lanzará su segunda temporada y continuará con las historias que ya conocíamos, además de otras nuevas.

Tras lograr buenos comentarios por parte de los fanáticos, Marvel Sudios decidió hacer realidad "What if...?" temporada 2. Foto: Marvel

“Secret Invasion” (otoño 2023)

Nick Fury (Samuel L. Jackson) regresa para protagonizar su propia serie junto a Emilia Clarke. Esta será posiblemente la serie estelar del próximo año y adaptará un importante arco de los comics.

“Loki 2″

La segunda temporada de “Loki” ya se está grabando y llegará en algún punto de 2023. De momento, la fecha de estreno no está confirmada, pero sí continuará todo lo referido al villano Kang.

Imágenes de la segunda temporada de "Loki". Foto: Best of Tom Hiddleston/Twitter

“Ironheart”

Riri Williams (Dominique Thorne) aparecerá en “Pantera negra: Wakanda por siempre” y posteriormente será protagonista de “Ironheart”, su propia serie basada en el comic de la joven que sigue los pasos de Iron Man.

“Ironheart” llegará a Disney Plus en algún momento del 2023. Foto: composición/Marvel.

“Echo”

Probablemente, la menos esperada por los fanáticos, pero que tendrá como protagonista a una de las villanas de la serie “Hawkeye” y que contará con la aparición de Kingpin (Vincent D’Onofrio), que a la vez regresará para la nueva temporada de “Daredevil: born again”.