“House of the dragon” sería larga: George R. R. Martin revela cuántas temporadas tendría la serie

Luego del emotivo capítulo 8 de “House of the dragon”, es fácil pensar que los fanáticos quieren ver más de la serie de HBO Max. Hace no mucho se confirmó que tendría una segunda temporada, pero ahora George R. R. Martin —el amo y señor de la saga “Canción de hielo y fuego”— ha dado una nueva actualización sobre la extensión del spin-off de “Game of thrones”.

En su blog personal, Martin habló sobre lo próximo que se viene en la serie y detalló cuánto tendría que durar para contar correctamente la guerra civil Targaryen.

“Va a tomar cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacerle justicia a la ‘Danza de dragones’”, aseguró.

George R. R. Martin admitió antes del estreno de "House of the dragon" que "los Targaryen están en buenas manos". Foto: composición/Wikiofthrones/HBO

Cabe resaltar que “Juegos de tronos” basó su historia en cinco novelas, mientras que “La casa del dragón” recoge los hechos de solo una —”Fuego y sangre”—.

Ilustración de la "Batalla sobre el Ojo de Dioses", momento crucial en la "Danza de dragones". Foto: Hielo y Fuego Fandom

“Pero ahora, la concentración de Ryan Condal está en la segunda temporada de ‘HOTD ’. En tanto, la mía está en ‘Vientos de invierno’”, detalló el aclamado escritor.

“House of the dragon” en su recta final

Para llegar al final de la primera temporada de “House of the dragon”, solo faltan 2 episodios más.

Luego de esto, los fanáticos tendrán que esperar para ver más.

De momento, la historia de los Targaryen ha tenido una acogida más que destacable por parte de la audiencia, lo que la ha convertido en la serie más vista de HBO Max.

El último capítulo de “La casa del dragón” se estrenará el domingo 23 de octubre.